Τι προσέχουμε όταν αγοράζουμε σχολικά είδη, πώς επιλέγουμε την κατάλληλη τσάντα

Συμβουλές για την οργάνωση της αγοράς σχολικών ειδών δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
Σκοπός η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και οδηγίες για την πληροφόρηση και, εν τέλει, για τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στα παιδιά.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, συζητώντας με τα παιδιά:
- Επισημαίνουμε ότι τα σχολικά είδη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυτελή και πως η πραγματική ανάγκη από την επιθυμία για μία αγορά είναι διαφορετική.
- Βοηθάμε να αντιληφθούν τον ρόλο των διαφημίσεων και τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν.
- Μετατρέπουμε την πραγματοποίηση των αγορών σε μία δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις οικονομικές δυναότητές μας.
- Τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν σχολικά είδη που ήδη διαθέτουν, εφόσον διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
- Τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στη λίστα αγορών μας και στις τελικές αποφάσεις μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο
Τι πρέπει να προσέξουμε:
- Πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών, ώστε να έχουμε μία σφαιρική άποψη πριν προχωρήσουμε στις αγορές μας.
- Δίνουμε ιδιαίτερη βάση, εκτός από την τιμή, και στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων.
- Επιβεβαιώνουμε ότι αναγράφεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων και η ένδειξη CE, καθώς πιστοποιεί την τήρηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
- Ελέγχουμε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.
- Επαληθεύουμε ότι αναγράφονται στα προϊόντα τα στοιχεία του κατασκευαστή και τα υλικά σύστασής τους, ιδιαιτέρως σε προϊόντα με χημικές ουσίες (π.χ. κόλλα, προϊόντα με άρωμα ή γεύση).
- Δημιουργούμε μία λίστα αγορών με τα απαραίτητα σχολικά είδη και συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό προσπαθώντας να τον τηρήσουμε, αποφεύγοντας περιττές δαπάνες.
- Η επιλογή της σχολικής τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήρια βάρους και κατασκευής. Η τσάντα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά ή να διαθέτει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.