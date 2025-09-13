Τι προσέχουμε όταν αγοράζουμε σχολικά είδη, πώς επιλέγουμε την κατάλληλη τσάντα

Συμβουλές για την οργάνωση της αγοράς σχολικών ειδών δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Σκοπός η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και οδηγίες για την πληροφόρηση και, εν τέλει, για τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στα παιδιά.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, συζητώντας με τα παιδιά:

Επισημαίνουμε ότι τα σχολικά είδη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυτελή και πως η πραγματική ανάγκη από την επιθυμία για μία αγορά είναι διαφορετική.

Βοηθάμε να αντιληφθούν τον ρόλο των διαφημίσεων και τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν.

Μετατρέπουμε την πραγματοποίηση των αγορών σε μία δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις οικονομικές δυναότητές μας.

Τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν σχολικά είδη που ήδη διαθέτουν, εφόσον διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στη λίστα αγορών μας και στις τελικές αποφάσεις μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο

Τι πρέπει να προσέξουμε:

Πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών, ώστε να έχουμε μία σφαιρική άποψη πριν προχωρήσουμε στις αγορές μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη βάση, εκτός από την τιμή, και στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων.

Επιβεβαιώνουμε ότι αναγράφεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων και η ένδειξη CE, καθώς πιστοποιεί την τήρηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ελέγχουμε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.

Επαληθεύουμε ότι αναγράφονται στα προϊόντα τα στοιχεία του κατασκευαστή και τα υλικά σύστασής τους, ιδιαιτέρως σε προϊόντα με χημικές ουσίες (π.χ. κόλλα, προϊόντα με άρωμα ή γεύση).

Δημιουργούμε μία λίστα αγορών με τα απαραίτητα σχολικά είδη και συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό προσπαθώντας να τον τηρήσουμε, αποφεύγοντας περιττές δαπάνες.

Η επιλογή της σχολικής τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήρια βάρους και κατασκευής. Η τσάντα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά ή να διαθέτει ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.

