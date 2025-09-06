ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πόσο κοστίζει το κολατσιό για το σχολείο

Ποιες είναι οι τιμές για το τοστ, τους ατομικούς χυμούς και τα κρουασάν

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τα σχολεία ξεκινούν σε λίγες ημέρες και οι γονείς κάνουν τον προϋπολογισμό τους για τα σχολικά είδη αλλά και για το κολατσιό.

«Είναι ένα ''κονδύλι'' που πρέπει να το υπολογίσεις και σιγά σιγά είναι δύσκολο να το καλύψεις» δήλωσε άνδρας στον Alpha ενώ μια γυναίκα ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων: «Ένα τοστάκι, έναν χυμό θα του βάλεις, θα θέλει ένα μπισκοτάκι, μια σοκολατίτσα, ένα γλυκό».

Τον μήνα θέλει:

  • 20,42 ευρώ για τοστ με τυρί και γαλοπούλα.
  • 32,80 ευρώ για ατομικούς χυμούς.
  • 22,80 ευρώ για κρουασάν.

Συνολικά, χρειάζονται γύρω στα 76 ευρώ για τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με τον Alpha, αυτή την στιγμή, οι τιμές στα κρουασάν κυμαίνονται από 0,57 ευρώ έως 1 ευρώ ενώ στους ατομικούς χυμούς, κυμαίνονται από 0,76 ευρώ έως 0,87 ευρώ.

