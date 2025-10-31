ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος που παρείχε κατάλυμα σε πέντε μετανάστες

Όλοι τους εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Στη σύλληψη ενός 19χρονου που παρείχε κατάλυμα σε πέντε μετανάστες, προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πέντε Αιγύπτιοι μετανάστες, εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, εισήλθαν τα προηγούμενα 24ωρα παράνομα στη χώρα από την περιοχή του Έβρου, έχοντας καταβάλει χρηματικό ποσό σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Παράλληλα, κανένας τους δε διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη παραμονή.

Ο 19χρονος μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

