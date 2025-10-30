Θεσσαλονίκη: 31χρονος επιτέθηκε με σφυρί στον 70χρονο συγκάτοικό του

Θύμα επίθεσης από τον 31χρονο προσωρινό του συγκάτοικο έπεσε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) ένας 70χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Οι δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 09:30 το βράδυ, διαπληκτίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα, με τον 31χρονο να αρπάζει ένα σφυρά και να αρχίζει να χτυπά τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα.

Ο 70χρονος άντρας διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Ο 31χρονος στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες μετά την επίθεση με σφυρί, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες του θύματος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Γλυφάδα: Ο 38χρονος είχε διαπληκτηστεί με την 70χρονη λίγες μέρες πριν την επίθεση