Θεσσαλονίκη: Οδηγός χτύπησε 8 παρκαρισμένα, αρνήθηκε αλκοτέστ, έπεσε σε κατάστημα και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

Ο 37χρονος στη Θεσσαλονίκη οδηγείται στον εισαγγελέα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Οδηγός χτύπησε 8 παρκαρισμένα, αρνήθηκε το αλκοτέστ, έπεσε σε κατάστημα και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
φωτ.: Eurokinissi
Υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 37χρονος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε, έπεσε πάνω σε 8 οχήματα ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την ύπαρξη οινοπνεύματος στον οργανισμό του.

Ο 37χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε κατάστημα.

Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, ωστόσο ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

