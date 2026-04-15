Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που διαρρήκτης γίνεται αντιληπτός και πέφτει από ύψος 2,5 μέτρων για να διαφύγει

Πρωτοφανές περιστατικό απόπειρας διάρρηξης, σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ένας διαρρήκτης προσπάθησε να εισβάλει σε κατάστημα σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Ανάστασης, παρότι που υπήρχε αρκετός κόσμος στους δρόμους εκείνη την ώρα.

Αρχικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται πως παρακολουθούσε τον χώρο, για να βεβαιωθεί ότι δεν τον αντιλαμβάνονται περαστικοί. Στη συνέχεια, προσπάθησε να παραβιάσει το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, αλλά χωρίς επιτυχία.

Μην καταφέρνοντας να ανοίξει το ρολό, χρησιμοποίησε μια καρέκλα για να σπάσει ένα τζάμι πάνω από την είσοδο, προσπαθώντας έτσι να μπει μέσα στο κατάστημα από εκεί.

Θεσσαλονίκη: Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από μια γειτόνισσα, η οποία άρχισε να φωνάζει από το μπαλκόνι της.

Αυτό τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την προσπάθεια και να τραπεί σε φυγή, πηδώντας μάλιστα από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είδε το περιστατικό σε πραγματικό χρόνο μέσω της κάμερας ασφαλείας στο κινητό του και έμεινε έκπληκτος.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο μέχρι στιγμής είναι άφαντος.