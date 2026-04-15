Θεσσαλονίκη: Απάτη χιλιάδων ευρώ εις βάρος της Ε.Ε. με εικονικά τιμολόγια

Απάτη άνω των 227.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με «όχημα» εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες σπόρων, αποκάλυψε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται έμπορος, 71 ετών, ήδη έγκλειστος στις φυλακές, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν δύο εταιρείες με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες λειτουργούσαν μόνο «στα χαρτιά».

Η απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες εταιρείες - φαντάσματα δεν διέθεταν πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ούτε ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές,

Μέσω των εταιρειών αυτών, κατά την ίδια ανακοίνωση, ο 71 ετών έμπορος φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και να κατασκεύαζε πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες. Οι τελευταίοι τις χρησιμοποιούσαν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λάβουν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις.

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.. Μόνο η πρώτη εταιρεία φέρεται να εξέδωσε, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 440.000 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους. Αντίστοιχα, η δεύτερη εταιρεία, σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους (Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025), εξέδωσε τιμολόγια αξίας 185.000 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν πλήθος εταιρικών εγγράφων, τρεις σφραγίδες των παραπάνω εταιρειών, ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο, καθώς και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων σκληρός δίσκος και εκτυπωτής. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Εις βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ