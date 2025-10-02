Άρτα: Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Απαιτώ την άμεση εκταφή της συζύγου μου»

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία της Άρτας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στη Μαιευτική Κλινική της πόλης, έπειτα από αναφυλακτικό σοκ.

Υπενθυμίζεται πως από την ίδια τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σχετικά με το τι συνέβη κατά την εισαγωγή της νεαρής γυναίκας, που βρέθηκε στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιά και κολπική αιμόρροια.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Άρτα: Η μήνυση της οικογένειας

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη στη διαχείριση του περιστατικού, απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της και χορήγηση αντιβίωσης με τηλεφωνικές οδηγίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή για νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα ο σύζυγος της 28χρονης, μητέρας ενός παιδιού, μίλησε στον ANT1 τονίζοντας πως «απαιτώ την άμεση εκταφή της συζύγου μου, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και ιατροδικαστική έκθεση. Το οφείλω στην κόρη μου να μάθει ποιος και γιατί στέρησε τη ζωή της μαμάς της».