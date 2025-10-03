Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: «Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί»

Πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα.

Η νεαρή μητέρα, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, έφυγε από τη ζωή αφού της χορηγήθηκε αντιβίωση, η οποία φέρεται να της προκάλεσε αλλεργικό σοκ.

Αναλυτικότερα, η 28χρονη προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια που δεδομένης της κύησης της προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση και ξαφνικά, η γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ.

«Είχαν διαφωνία οι δύο γιατροί. Ο ένας υποστηρίζει ότι γιατί της χορηγήθηκε αυτή η αντιβίωση που προκαλεί ανακοπή, ο άλλος επέμενε ότι αυτή την αντιβίωση χορηγούν. Δεν γνωρίζουμε ποια αντιβίωση χορηγήθηκε», δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης. Όπως επισήμανε η δικηγόρος, την αντιβίωση στην 28χρονη χορήγησε νοσηλεύτρια, λαμβάνοντας οδηγίες από γιατρό μέσω τηλεφώνου. Προτού τη χορήγηση της αντιβίωσης είχε δοθεί ένα σκεύασμα ως παυσίπονο, με την οικογένεια να μη γνωρίζει εάν υπήρξε αντίδραση μεταξύ των δύο φαρμάκων.

Ο οργανισμός της 28χρονης εγκύου στην Άρτα φέρεται να κατέρρευσε. Οι γιατροί προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια χρειάστηκε να τη διασωληνώσουν. Οι ώρες περνούσαν και η κατάστασή της σημείωνε επιδείνωση. Η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης. Η οικογένεια της 28χρονης ζητά να διερευνηθούν και οι συνθήκες νοσηλείες καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά όταν η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργικού σοκ.

Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

