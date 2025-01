Taste Atlas: Τα δύο ελληνικά φαγητά που είναι στη λίστα με τα χειρότερα του κόσμου

Τη λίστα με τα χερότερα φαγητά του κόσμου, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που τους έκαναν, δημοσίευσε το Taste Atles.

Η λίστα περιλαμβάνει 100 πιάτα και ανάμεσά τους, είναι δύο ελληνικά. Το πρώτο είναι οι αγκινάρες στην 23η θέση και το άλλο, τα μπουρμπουρέλια, στην 65η θέση.

Για τις αγκινάρες, το Taste Atlas γράφει: «Είναι μια παραδοσιακή ελληνική σαλάτα από την Κρήτη. Αν και υπάρχουν παραλλαγές, η σαλάτα γίνεται συνήθως με συνδυασμό νεαρών και τρυφερών αγκινάρων, λεμονιού, χυμού λεμονιού, ελαιόλαδου, μουστάρδας, σκόρδου, άνηθου, αλατιού και πιπεριού. Οι αγκινάρες κόβονται και βράζονται σε νερό και χυμό λεμονιού. Οι αγκινάρες κόβονται στα τέσσερα και στη συνέχεια στη μέση. Βάζουν ένα ντρέσινγκ που αποτελείται από χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο, μουστάρδα και σκόρδο πάνω στις αγκινάρες και η σαλάτα πασπαλίζεται με ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνεται, και σερβίρεται αμέσως».

