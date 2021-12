Αφού κυκλοφόρησε την ξένη λίστα του για τα πιο δημοφιλή τραγούδια παγκοσμίως, το Spotify δημοσίευσε και τα πιο στριμαρισμένα τραγούδια για φέτος στην Ελλάδα.

Και το κομμάτι που ξεχώρισε και βρίσκεται στην κορυφή για φέτος είναι το ‘NASA’ των Saske και Rack ενώ ακολουθουν το ‘Μπορεί’ των Ελένη Φουρέιρα και Mad Clip και το ‘Voodoo’ των Light και Hawk στις θέσεις 2 και 3 αντίστοιχα. Στην πρώτη δεκάδα έχουμε και μια έκπληξη το μοναδικό ξένο κομμάτι που είναι το ‘Montero (Call Me By Your Name)’ του Lil Nas X.

Toπ10

1. Rack, Saske - NASA

2. Ελένη Φουρέιρα, Mad Clip - Mporei

3. Light, Hawk - Voodoo

4. Rack, Saske - Δοκίμασε τον

5. SNIK - Διαμάντι

6. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

7. Mad Clip, Light, Hawk, Sparrow - Χιλιόμετρα

8. Trannos, Stanley - Coco

9. Τοquel - Kokaina

10. SNIK, Toquel, MG, Gameboy - Wet

Ολόκληρη η λίστα εδώ: