ΕΛΛΑΔΑ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο «Ελ. Βενιζέλος» με καθυστερήσεις σε πτήσεις

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από 30–40 λεπτά και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα αυξηθούν στη διάρκεια της ημέρας

LifO Newsroom
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο «Ελ. Βενιζέλος» με καθυστερήσεις σε πτήσεις
Φωτ.: Eurokinissi
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με εκατοντάδες ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται τόσο σε πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Η κατάσταση ξεκίνησε από το πρωί της Πέμπτης, λόγω της απόφασης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να περιορίσουν τον αριθμό πτήσεων που διαχειρίζονται ανά ώρα. Το μέτρο προκαλεί «μποτιλιάρισμα» στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης.

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από 30–40 λεπτά και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα αυξηθούν στη διάρκεια της ημέρας, καθώς το πρόβλημα δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στις αφίξεις και αναχωρήσεις. Την Παρασκευή το απόγευμα, μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις έφτασαν και τις δύο ώρες.

