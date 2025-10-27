ΣΤΑΣΥ: Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι» της Γραμμής 1

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «σοβαρό πρόβλημα στατικότητας» στον σταθμό «Μοναστηράκι» της Γραμμής 1 του Μετρό, εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συντρέχει κανένας άμεσος κίνδυνος για τους επιβάτες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες συντήρησης και εκπόνηση μελετών για την πλήρη αποκατάσταση του σταθμού.

Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ο σταθμός, κατασκευής τέλους 19ου αιώνα, παρουσιάζει φθορές στην τοιχοποιία και στο μεταλλικό στέγαστρο, κυρίως λόγω παλαιότητας και υγρασίας από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου είχε ήδη ενισχυθεί το 2000, στο πλαίσιο της κατασκευής της Γραμμής 3.

Μετά από αυτοψίες τεχνικών συνεργείων και αναφορές επιβατών, διαπιστώθηκε η ανάγκη συνολικής ανακαίνισης του σταθμού, χωρίς όμως να υπάρχει ζήτημα ασφάλειας.

Ήδη, η ΣΤΑΣΥ έχει αναθέσει την εκπόνηση μελετών αποτίμησης της δομικής κατάστασης, που θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και τις επόμενες παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εταιρεία, πραγματοποιείται πλέγμα εργασιών συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει:

τοποθέτηση πρόσθετων υδρορροών,

επιχρίσματα και βαφές,

επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών,

τεχνική λύση για τη μείωση του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας,

αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με τεχνολογία LED.

Η ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης σταθμών της Γραμμής 1, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας για το επιβατικό κοινό.



