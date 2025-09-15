ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Πόπης Σεμερτζίδου

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εστάλη πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και δύο συγγενικών τους προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρω φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τον σκοπό που εισπράχθηκε.

Για αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των προσώπων αυτών καθώς και της μονοπροσωπικής ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλέον, η δέσμευση φέρεται να αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα, έχει συνταχθεί πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα- που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ- αν για την είσπραξή τους, μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

