ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος» - Δηλώσεις Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση της περιουσίας της

Λίγες ώρες μετά τη δέσμευση της περιουσίας της, η Πόπη Σεμερτζίδου, πρώην στέλεχος της ΝΔ, δηλώνει πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως «έχει γίνει στόχος από παντού».

Υπενθυμίζεται πως με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της κ. Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και δύο συγγενικών προσώπων, για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

«Ενημερώθηκα από εσάς. Να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατ. που τους κατάσχεσαν τα χρήματα. Δεν είχαμε δικαστεί και βγήκαν τα ονόματά μας που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή. Δεν μπορώ να το καταλάβω... Και το χειρότερο είναι, αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω» είπε αρχικά η κ. Σεμερτζίδου μιλώντας στο Mega.

Σημειώνεται πως δεσμεύτηκαν κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και μια μονοπρόσωπη εταιρεία.

Μεταξύ των δεσμευμένων κινητών στοιχείων είναι μια Φεράρι, μία Πόρσε και ακόμη 20 οχήματα, τα οποία διέθεταν για επαγγελματική χρήση, αλλά και περισσότερα από 10 ακίνητα.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή διαβίβασε το πόρισμά της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα προκειμένου η πρώην υποψήφια και τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα να ελεγχθούν και ποινικά για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μεταξύ άλλων, στην πορισματική έκθεση φαίνεται να αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα από 2019 έως 2024 οι τέσσερις ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει ευρωπαϊκά κονδύλια, συνολικά ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

