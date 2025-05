Σαν Ντιέγκο: Ανετράπη βάρκα - Τουλάχιστον τρεις νεκροί, έρευνες για όσους αγνοούνται

Βάρκα κοντά στο Σαν Ντιέγκο ανετράπη και οι αρχές αναφέρουν τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Το σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Σαν Ντιέγκο σήμερα Δευτέρα 5 Μαΐου και η έρευνα για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότερα θύματα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς, τουλάχιστον άλλοι τέσσερις άνθρωποι «μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα τοπικά μας νοσοκομεία», δήλωσε στο NBC News ο αναπληρωτής επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Encinitas, Jorge Sanchez.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έλαβαν ενημέρωση για 18 επιβάτες στο σκάφος, αλλά δεν κατέστη άμεσα σαφές πόσοι μπορεί να αγνοούνται. Το ίδιο θολό παραμένει και το εάν κατάφεραν κάποιοι από τους επιβάτες, να φτάσουν με ασφάλεια στις ακτές της Torrey Pines State Beach μόνοι τους.

«Κάνουμε απλώς τη δέουσα επιμέλεια ελέγχοντας αν υπάρχει κάποιος άλλος στα νερά. Και μέχρι στιγμής, δεν έχω τίποτα άλλο να αναφέρω, όσον αφορά τους αγνοούμενους ή τους καταγεγραμμένους» λέει ο Sanchez.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανέφερε σε ανακοίνωσή της. ότι υπάρχουν εννέα «αγνοούμενα άτομα» μετά από «αναφορά για αναποδογυρισμένο σκάφος» στα ύδατα στα ανοικτά του Ντελ Μαρ.

Υπηρεσίες που βοηθούν τον σερίφη του Σαν Ντιέγκο, συμμετέχουν επίσης στις επιχειρήσεις για το «συμβάν στην παραλία κοντά στο τετράγωνο 200 του Stratford Court», όπως ανέφερε η υπηρεσία επιβολής του νόμου.

Η έρευνα για πιθανά θύματα περιελάμβανε τις πρώτες βοήθειες σε ελικόπτερα, ναυαγοσώστες σε βάρκες και τζετ σκι και άλλους πεζούς που ανεβοκατέβαιναν στην άμμο αναζητώντας οποιονδήποτε χρειαζόταν ιατρική φροντίδα, δήλωσε ο Σάντσεζ.

#BREAKING: Three people are dead and nine others are unaccounted for after a panga boat washed ashore near the San Diego area Monday morning, according to the U.S. Coast Guard. https://t.co/dCwseFfMPC pic.twitter.com/0jY6IVLFjD