Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου
Η Ρούλα Πισπιρίγκου μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο / Φωτ.: Eurokinissi
Εκτάκτως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η καταδικασμένη σε ισόβια για τον θάνατο των παιδιών της Ρούλα Πισπιρίγκου, παρουσίασε «δραματική επιδείνωση» στην υγεία της.

Πρόσφατα έγινε γνωστό, ότι έχει διαγνωσθεί με ερυθηματώδη λύκο, πάθηση που μπορεί να προκαλέσει έντονους πόνους, μεταξύ άλλων, σε αρθρώσεις και οστά.

Πριν από μερικές ημέρες, η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, της μητέρας που καταδικάστηκε πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των δύο παιδιών της, ενώ ακόμα δεν έχει διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο του τρίτου παιδιού, έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, με εκφυλιστικές τάσεις.

Τι είπε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για την κατάσταση της υγείας της

Όπως ανέφερε η κ. Βάσω Πανταζή, μιλώντας σε εκπομπή του Alpha, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της», ανέφερε αρχικά η δικηγόρος της. Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή. Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο», κατέληξε.

 

