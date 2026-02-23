Καθαρά Δευτέρα: Η εξέλιξη του καιρού και οι περιοχές που ευνοούν το πέταγμα χαρταετού

Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, Καθαρά Δευτέρα.

Λίγες νεφώσεις θα σημειωθούν σε Κυκλάδες και Κρήτη, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -5 έως 10 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -1 έως 13 βαθμούς), 8 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 4 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 15 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο γενικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στον Κορινθιακό Κόλπο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Καθαρά Δευτέρα: Ο καιρός στην Αττική

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες περιμένουμε την Καθαρή Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Καθαρή Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Καθαρά Δευτέρα: Σε ποιες περιοχές ευνοείται το πέταγμα του χαρταετού

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται με αποχρώσεις του κίτρινου οι περιοχές στις οποίες περιμένουμε εντάσεις ανέμων πάνω από 3 μποφόρ, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ενώ με γκρι χρώμα οι περιοχές στις οποίες η ένταση των ανέμων δεν ευνοεί το πέταγμα του χαρταετού.

Συγκεκριμένα, το πέταγμα του χαρταετού θα είναι εύκολη υπόθεση στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας.

Αντιθέτως, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες.