Ρόδος: Κατέληξε η 3χρονη που είχε βρεθεί στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου

Κατέληξε η 3χρονη που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου, όταν η 3χρονη, βρετανικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή Λάρδο στη Ρόδο, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Το παιδί υπεβλήθη σε αξονική, και οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο εγκέφαλος έχει οίδημα και πως υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος.

Σημειώνεται πως αρχικά μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Βρετανίας, όπου και κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr.

Στο πλαίσιο του περιστατικού είχαν συλληφθεί με αυτόφωρη διαδικασία ο 44χρονος θείος του παιδιού και ο 54χρονος υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου που εξυπηρετούσε το ξενοδοχείο, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ο 57χρονος ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του ξενοδοχείου.

Πλέον μετά τον θάνατο της 3χρονης, οι κατηγορίες τους θα αλλάξουν και αναμένεται να κληθούν για συμπληρωματικές απολογίες.

