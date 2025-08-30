ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Δύο μετανάστες πνίγηκαν ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στο νησί

Έρευνες για το αν υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που αγνοούνται

LifO Newsroom
Νέο περιστατικό με μετανάστες που ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια, σημειώθηκε στη Ρόδο

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λίγο πριν φτάσουν στην παραλία Μαύρου Κάβου, ανάμεσα σε Γεννάδι και Κατταβιά στα νοτιοανατολικά του νησιού, για άγνωστο λόγο, όλοι οι μετανάστες βρέθηκαν στο νερό, με αποτέλεσμα να πνιγούν δύο άτομα.

Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες, για το αν πρόκειται για μια γυναίκα και ένα ανήλικο παιδί ή για έναν άνδρα και ένα ανήλικο.

Οι έρευνες συνεχίζονται από άνδρες του Λιμενικού Σώματος, τόσο στη θάλασσα όσο και στην παράκτια περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που αγνοούνται.

Οι μετανάστες που κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή, μεταφέρονται στο Λιμεναρχείο Ρόδου.

 
 
 
