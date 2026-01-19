Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία - Πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας

Μία ισχυρή και επικίνδυνη κακοκαιρία, αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, προειδοποίησε για την έλευση νέα κακοκαιρίας, η οποία θα φέρει από την Τρίτη κατά τόπους ισχυρές βροχές, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις.

Τα φαινόμενα μάλιστα, θα έχουν μεγαλύτερη ένταση αύριο το απόγευμα.

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η θερμή και υγρή αέρια μάζα που θα εισβάλει στην ατμόσφαιρα θα εμπλουτίσει τα στρώματα υγρασίας, με αποτέλεσμα το κρύο να μετατρέπει τη βροχή σε χιόνι, αρχικά στην Πελοπόννησο και σταδιακά στη Μακεδονία.

Στη συνέχεια, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί ότι η Τετάρτη, αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ πυκνές χιονοπτώσεις θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας, όπως Πελοπόννησο, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, βόρειες Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, περιοχές με υψόμετρο 400–500 μέτρων στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα δεχτούν σημαντικό χιονοσκεπές στρώμα.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο κεντρικό οδικό δίκτυο καλούνται να έχουν μαζί τους αλυσίδες, ενώ μετεωρολογική υπηρεσία ενδέχεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Τέλος, την Πέμπτη, η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί, μεταφερόμενη κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βελτίωση του καιρού με ηπιότερες θερμοκρασίες και λιγότερες βροχοπτώσεις.