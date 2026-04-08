Προαστιακός: Επανέρχονται τα δρομολόγια που εκτελούνται τις καθημερινές στο «Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο»

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 9 Απριλίου, επανέρχονται κανονικά τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο, με αφετηρία και τερματισμό τον σιδηροδρομικό σταθμό Άνω Λιοσίων.

Αναλυτικά, σε ενημέρωση που εξέδωσε την Τετάρτη 8 Απριλίου, η Hellenic Train αναφέρει:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 επανέρχονται κανονικά τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο, με αφετηρία και τερματισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό».