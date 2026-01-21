Πού χιονίζει και πού βρέχει τώρα: Εικόνες από περιοχές που «ντύθηκαν» στα λευκά

Χιόνια, βροχές και θυελλώδεις άνεμοι είναι τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, μέχρι και αύριο το μεσημέρι.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται στη χώρα σήμερα και αύριο, εξαιτίας της κακοκαιρίας ενώ πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε πού βρέχει τώρα στη χώρα.

Βίντεο από τη Φυλακτή στη Λίμνη Πλαστήρα:

Τα πρώτα χιόνια στη Θεσσαλονίκη

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα.

Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Σημειώνεται πως έκλεισε από το πρωί για τους οδηγούς ο δρόμος Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου, λόγω της χιονόπτωσης στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, ενώ στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου του νομού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά καθώς δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Χιονοχάλαζο στην πόλη της Σπάρτης:

Πυκνή χιονόπτωση στο Καρπενήσι:

Προβλήματα από τα χιόνια

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Χιόνια στην Καρδίτσα:

Η έντονη χιονόπτωση, που άρχισε για τις περισσότερες περιοχές σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, προκάλεσε τα πρώτα προβλήματα - απαγορεύσεις στις μετακινήσεις. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Εικόνες από Ευρυτανία - Φωκίδα - Δομοκό - Φθιώτιδα:

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Χιονόπτωση στα Τρίκαλα Κορινθίας:

Από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη. Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Χιόνια στη Φλώρινα:

Βίντεο από τη Νάουσα Ημαθίας:

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών - Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Καιρός: Πώς κινείται η κακοκαιρία

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ΜΕ:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο. Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κακοκαιρία προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ στα δυτικά πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.