Κέρκυρα: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους - Αναφορές για φλόγες σε τουρμπίνα

Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κέρκυρα: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους: - Αναφορές για φλόγες σε τουρμπίνα
Φωτ.: Unsplash
Λίγα λεπτά μετά τις 17:00, αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με προορισμό την Τσεχία, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές για φλόγες στη μία από τις τουρμπίνες του αεροσκάφους τύπου Boeing, που παρουσίασε βλάβη, λίγο μετά την απογείωση.

Οι ίδιες πληροφορίες, μεταφέρουν, ότι προηγήθηκε θόρυβος και στη συνέχεια παρατηρήθηκαν φλόγες από τη δεξιά τουρμπίνα. Πιθανολογείται έκρηξη.

Οι κυβερνήτες κράτησαν για αρκετή ώρα το αεροσκάφος επάνω από την Κέρκυρα, πραγματοποιώντας επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου του αεροδρομίου, για να αποφασιστεί, να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

