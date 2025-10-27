Πώς έγινε η δολοφονία στην Κρήτη: Γνώριμος των Αρχών το θύμα - Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Με τρεις σφαίρες από 22άρι όπλο πυροβόλησε τον 51χρoνο, στο στήθος ο δράστης στη γιορτή Kάστανου στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη, το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Το θύμα που καταγόταν από το Έλος, γιόρταζε με την πάρεα του την ονομαστική του γιορτή όταν δέχτηκε την επίθεση μπροστά στα μάτια των παρευρισκομένων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Πώς έγινε η δολοφονία στην Κρήτη

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 18.00 και ενώ η γιορτή ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και δεκάδες επισκέπτες διασκέδαζαν με το συγκρότημα γνωστού Κρητικού λυράρη.

Ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί, τράπηκε σε φυγή ενώ ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι 23 ετών και έχει συγγενική σχέση με το θύμα.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 51χρονο στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων ήταν όμως αργά, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Στο Έλος Κισσάμου έσπευσαν τα ΤΑΕ που απέκλεισαν το χώρο, καθώς και αστυνομικοί από το τμήμα της Κισσάμου.

Δολοφονία στην Κρήτη: Γνώριμος των Αρχών το θύμα

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και συγγενείς του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η αιτία της δολοφονίας στην Κρήτη.

Αυτό που απασχολει τώρα τους αξιωματικούς της Ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση, είναι να μην υπάρξει συνέχεια ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο δράστης τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραδοθεί στις Αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ