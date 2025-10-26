ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί με νεκρό στην Κρήτη: Αναζητείται ο δράστης

Το θύμα των πυροβολισμών στην Κρήτη έχει διακομιστεί σε Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες, όπου έφυγε από τη ζωή

LifO Newsroom
Φωτ. Eurokinissi
Πυροβολισμοί με νεκρό το απόγευμα της Κυριακής στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στον Κίσσαμο κατά τη διάρκεια της «γιορτής καστάνου», που πραγματοποιείται στο Έλος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της γιορτής έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο το οποίο εν συνεχεία διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση έχουν κινητοποιηθεί και είναι καθ’ οδόν προς το συμβάν ομάδες των ΤΑΕ. Πληροφορίες έκαναν λόγο αρχικά ότι υπάρχει ένας άνδρας σοβαρά τραυματισμένος από σφαίρα όπλου, όμως όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, ο άνδρας που έχει διακομιστεί με το ΕΚΑΒ είναι νεκρός.

Οι ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού δεν είναι σαφείς προς το παρόν, αλλά οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα, την ώρα που ο δράστης, ή οι πιθανοί δράστες του συμβάντος, αναζητούνται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Creta Live και Kriti360

 
 
