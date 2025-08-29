Πιερία: «Είχε χαλίκια και πέταξαν τη νύφη μου από την στροφή» λέει η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Συνεχίζει να νοσηλεύεται η 11χρονη αδελφή του 9χρονου κοριτσιού που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Πιερία.

Το κορίτσι παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργεία.

Πιερία: Η μητέρα «έπιανε το κεφάλι, ούρλιαζε»

Το αυτοκίνητο οδηγούσε η 35χρονη μητέρα τους, η οποία για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε χαντάκι και καρφώθηκε στο δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Έπιανε το κεφάλι, ούρλιαζε. Κάποια στιγμή στο πλαίσιο ΚΑΡΠΑ αναζητούσα ένα πανάκι και η γυναίκα αυτομάτως έβγαλε την μπλούζα και μου έδωσε, χωρίς να ξέρω καν ποια είναι ζητούσε να μάθει αν έχει σφυγμό και εγώ δεν έλεγα αλλά απ’ ό,τι έμαθα στην πορεία, ήταν η μητέρα», τόνισε ο νοσηλευτής Γιώργος Περδίκης, σύμφωνα με το Mega.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου στην Πιερία, όταν η 35χρονη από τη Γερμανία, επιστρέφοντας στο σπίτι της με τις δύο ανήλικες κόρες της, έχασε τον έλεγχο, καταλήγοντας με ταχύτητα πάνω στο δέντρο.

Η 35χρονη κινούνταν από τη Νέα Έφεσο με κατεύθυνση το χωριό Κονταριώτισσα.

«Βλέπω ένα αυτοκίνητο, μία μάζα αυτοκινήτου στο δέντρο αριστερά. Ένα παιδάκι ήταν κάτω στο χώμα με έναν αστυνομικό να κάνει ΚΑΡΠΑ, πρώτες βοήθειες», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Πιερία: «Είχε χαλίκια και πέταξαν τη νύφη μου από την στροφή» λέει η γιαγιά της 9χρονης

Από εκεί στήθηκε γέφυρα ζωής για να μεταφερθεί το 11χρονο κορίτσι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Οι αστυνομικοί άνοιγαν δρόμο στο ασθενοφόρο για να φτάσει το κορίτσι το συντομότερο δυνατόν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

«Πήγε για ψώνια, με τα δύο τα μεγάλα παιδιά. Χαλικάκια είχε κάτω και την παρέσυραν. Έβγαλαν τα φορτηγά χαλίκια εκεί και που πήρε την στροφή, την πέταξαν. Φορούσαν ζώνη, φορούσαν. Πίσω η μεγάλη φορούσε ζώνη και μπροστά φορούσαν ζώνη. Όλοι είμαστε σε σοκ. Στο άλλο παιδί έκαναν εγχείρηση στα πόδια, είναι καλά, τα ζωτικά όργανα είναι καλά», υπογράμμισε η γιαγιά της 9χρονης.

Τραγική φιγούρα ο ιερέας παππούς της 9χρονης ο οποίος το πρωί επισκέφτηκε το σημείο της τραγωδίας για να προσευχηθεί.

Σημειώνεται πως η οικογένεια διαμένει μόνιμα στη Γερμανία και είχαν έρθει στην Ελλάδα διακοπές, στον τόπο καταγωγής του συζύγου της 35χρονης.