Πετρούπολη: Ανήλικη έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας

Δικογραφία για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης σχηματίστηκε σε βάρος ενός 31χρονου, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά και να ληστέψει ένα 13χρονο κορίτσι στην περιοχή της Πετρούπολης.

Η 13χρονη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων, στην Πετρούπολη, όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας 31χρονος αλλοδαπός με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να διαπράξει γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Από το σημείο περνούσε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα αφαίρεσε το κινητό της ανήλικης.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν λίγο πριν από τις 15:00 τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ

