Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος, εξέχουσα μορφή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας

Ο Μητρόπουλος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη στήριξη και ανάδειξη πολλών νέων Ελληνοαμερικανών στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος, εξέχουσα μορφή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας
LifO Newsroom
Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα ο Νικ Μητρόπουλος, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής ομογένειας και στέλεχος με μακρά πορεία στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ.

Για πολλά χρόνια υπήρξε στενός συνεργάτης του κυβερνήτη Μάικλ Δουκάκη και ενεργό στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ διετέλεσε και διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής της Σχολής Κένεντι του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Ο Μητρόπουλος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη στήριξη και ανάδειξη πολλών νέων Ελληνοαμερικανών στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην κοινότητα για δεκαετίες.

«Ο Νικ Μητρόπουλος δεν ήταν απλώς μια εμβληματική μορφή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ήταν ένας άνθρωπος που ακούμπησε και άλλαξε πολλές ζωές», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

