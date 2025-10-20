ΕΛΛΑΔΑ
Περιστέρι: Πώς έγινε η αιματηρή επίθεση στον 37χρονο έξω από το κλαμπ

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας του

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών, μετά τη δολοφονία ενός 37χρονου έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τραγικό περιστατικό, όλα έγιναν λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Ο 37χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, φέρεται να ειδοποιήθηκε προκειμένου να βγει από το νυχτερινό μαγαζί στο οποίο διασκέδαζε και έξω από αυτό τον περίμενε ένας άνδρας.

Εκεί λογομάχησαν και η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, καθώς ο δεύτερος άνδρας έβγαλε μαχαίρι και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του 37χρονου, μαχαιρώνοντας τον στην κοιλιά.

Το θύμα της επίθεσης έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο και άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας».

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Την ίδια ώρα οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της δολοφονίας του, ερευνώντας παράλληλα βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ αλλά και των υπόλοιπων καταστημάτων που βρίσκονται κοντά στο σημείο.

