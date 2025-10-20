ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Περιστέρι: Νεκρός άνδρας έξω από κλαμπ μετά από επίθεση με μαχαίρι

Ο άνδρας που διασκέδαζε σε κλαμπ, βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Περιστέρι με αποτέλεσμα ένας άνδρας 37 ετών να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ, βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Περιστέρι: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Τι αναμένεται να υποστηρίξουν στις απολογίες τους οι 22χρονοι σήμερα

Ελλάδα / Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Τι αναμένεται να υποστηρίξουν στις απολογίες τους οι 22χρονοι σήμερα

Οι δυο τους αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα
LIFO NEWSROOM
Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Ελλάδα / Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αποκτά νέα διάσταση μετά τις σημερινές καταθέσεις. Αντιφάσεις, συγγενικές σχέσεις, οικονομικά κίνητρα και η σκιά μιας κληρονομιάς συνθέτουν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία
LIFO NEWSROOM
 
 