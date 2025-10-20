Περιστέρι: Νεκρός άνδρας έξω από κλαμπ μετά από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Περιστέρι με αποτέλεσμα ένας άνδρας 37 ετών να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ, βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Περιστέρι: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.