ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος που ανήρτησε εικόνα με όπλο στο Facebook

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος που ανήρτησε εικόνα με όπλο στο Facebook Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Η ανάρτηση στο facebook, να καμαρώνει με ένα όπλο στο χέρι «έκαψε» έναν 48χρονο από το Περιστέρι, ο οποίος έπεσε στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, που αντέδρασαν άμεσα και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο καναπέ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος που ανήρτησε εικόνα με όπλο στο Facebook Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Ελλάδα / Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Καταθέσεις, αντιφάσεις και η «σκιά» της κληρονομιάς

Η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αποκτά νέα διάσταση μετά τις σημερινές καταθέσεις. Αντιφάσεις, συγγενικές σχέσεις, οικονομικά κίνητρα και η σκιά μιας κληρονομιάς συνθέτουν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία
LIFO NEWSROOM
 
 