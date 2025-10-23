Ηλεία: Σκύλος βασανίστηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Ένα φρικτό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σκύλου αποκαλύφθηκε, αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Χθες το πρωί, Τετάρτη (22/10), γύρω στις 10:00, στην εθνική οδό Πύργου - Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο, βρέθηκε αρσενικό σκυλί «σε τραγική κατάσταση, με ακατάσχετη αιμορραγία», όπως αναφέρει η Φιλοζωική Οργάνωση Κρεστένων «Νοιάζομαι».

«Αρχικά νομίσαμε πως είχε πυροβοληθεί. Η αλήθεια όμως, ήταν ακόμα χειρότερη» συνεχίζει και εξηγεί πως ο σκύλος μεταφέρθηκε άμεσα στον κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

«Ο κτηνίατρος του έκανε 8 ράμματα. Το ζώο νοσηλεύεται και παλεύει. Η καταγγελία έχει ήδη γίνει στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Όποιος είδε, άκουσε ή γνωρίζει οτιδήποτε, παρακαλείται να μιλήσει ΤΩΡΑ. Αυτό που έγινε δεν είναι "απλώς" κακοποίηση ζώου. Είναι σαδιστική, εγκληματική πράξη» επισημαίνουν στην ανάρτησή τους στο Facebook, συμπληρώνοντας πως «όποιος το έκανε, είναι επικίνδυνος για όλους μας».