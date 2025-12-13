ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς: Οδηγός ξυλοκόπησε διανομέα για την προτεραιότητα

Ο διανομέας στον Πειραιά τραυματίστηκε μετά την επίθεση του οδηγού αυτοκινήτου - Διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Περιστατικό βίας μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) επί της οδού Υψηλάντου στον Πειραιά, όταν ο ένας εξ' αυτών άρχισε να χτυπά τον άλλο σχετικά με την τήρηση της σειράς προτεραιότητας των οχημάτων τους.

Στον καβγά ενεπλάκησαν ένας 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου και ένας 47χρονος διανομέας φαγητού, με τον πρώτο να γρονθοκοπεί στο πρόσωπο τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να τον τραυματιστεί και να κληθεί στο σημείο ασθενοφόρο.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στη συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη, στον Πειραιά,  όπου συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας.

Ο 27χρονος συνοδηγός του συνελήφθη επίσης για μη έκδοση ταυτότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

