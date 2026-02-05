Καιρός: Πού θα βρέξει την Παρασκευή

Η κακοκαιρία περιορίζεται στα ανατολικά και αναμένεται να αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, αύριο, Παρασκευή, αναμένονται στη Βόρεια Ελλάδα τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 15 βαθμούς.

Παράλληλα, καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και στο Ανατολικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 18 βαθμούς. Λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 16 βαθμούς.

Ομοίως, λίγες βροχές αναμένονται και στα νότια της Κρήτης.

Για την Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης βροχές, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 7 έως 12 βαθμούς.

«Για τη συνέχεια, νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πάλι βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους», είπε τέλος, ο μετεωρολόγος του Alpha, στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πρόγνωση του καιρού.

Καιρός: Προειδοποιήσεις από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

και χαλαζοπτώσεις:

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

στα Δωδεκάνησα μέχρι και το πρωί

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

