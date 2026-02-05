Κακοκαιρία: Χωρίς νερό ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία - Κλειστά τα σχολεία αύριο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία.

Λόγω της κακοκαιρίας κατέρρευσε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Ερυμάνθου, εξαιτίας κατολίσθησης στο ύψος της γέφυρας, στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει διακοπεί η παροχή νερού τόσο στον Πύργο όσο και στην Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, συνεργεία, μηχανικοί και οι υπεύθυνοι του διυλιστηρίου βρίσκονται στο σημείο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο αυτή δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου, με απόφαση του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσει το «κύμα» της κακοκαιρίας.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου ανέφερε: «Η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία σε περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία πραγματοποιήθηκε απολύτως ομαλά».

ΚΑΚ