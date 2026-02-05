Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου από τις 07:00΄ έως τις 15:00΄ και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου από τις 07.00΄ έως τις 10.00΄, θα εφαρμοστεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του αριθμού 23 και στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Την Κυριακή από τις 07:00΄ έως 15:00΄, θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και ειδικότερα, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως εξής:

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Όσο θα εκτελούνται οι παραπάνω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται από την Τροχαία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.