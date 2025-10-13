Πατήσια: Σήμερα η δίκη για τον πατέρα που εισέπνευσε ναρκωτικά μπροστά στο βρέφος του - Ασκήθηκε δίωξη

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου θα απολογηθεί σήμερα ο 27χρονος πατέρας στα Πατήσια, που κάπνισε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να τα εισπνεύσει το 13 μηνών βρέφος του.

Ο 27χρονος πατέρας στα Πατήσια θα δικαστεί, καθώς όπως έγινε γνωστό τού ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση, και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Όσον αφορά στην κατάσταση του βρέφους, έγινε γνωστό πως διέφυγε του κινδύνου, αφού χθες Κυριακή αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Πατήσια: Δεν έδωσε εξηγήσεις ο πατέρας

Ο 27χρονος πατέρας ήταν σε τέτοια κατάσταση, που δεν μπορούσε να δώσει εξηγήσεις στους γιατρούς για την κατάσταση του μωρού, καθώς αρχικά τους έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Το πρωί του Σαββάτου το βρέφος βρέθηκε αναίσθητο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια της μητέρας του, έχοντας έντονες αρρυθμίες και γι’ αυτόν τον λόγο οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα και «το βρέφος σώθηκε τελευταία στιγμή», ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το βρέφος έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πατήσια: Από ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του