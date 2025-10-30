Πάρος: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 40χρονου - Πολιτικά τα κίνητρα, σύμφωνα με μαρτυρίες

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον άνδρα από το Αφγανιστάν που δολοφόνησε 40χρονο συμπατριώτη του στην Πάρο και στη συνέχεια μετέβη σε κέντρο υποδοχής στη Σλοβενία απ’ όπου και διέφυγε.

Στις 3 Οκτωβρίου, ο 40χρονος από το Αφγανιστάν είχε βρεθεί δολοφονημένος μέσα στο σπίτι που διέμενε στη Νάουσα της Πάρου. Ο 35χρονος δράστης τον σκότωσε με 19 μαχαιριές και αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, εγκατέλειψε τη χώρα.

Εντοπίστηκε στη Σλοβενία και ήταν σε κέντρο φιλοξενίας, καθώς είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Οι ελληνικές Αρχές είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες της Σλοβενίας για τη δολοφονία αλλά μέχρι να βγει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, ο 35χρονος έφυγε από το κέντρο φιλοξενίας και πλέον αναζητείται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμπατριωτών τους στο αστυνομικό τμήμα Πάρου, τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν πολιτικά, καθώς το θύμα ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης, υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Επίσης, είχαν προηγηθεί επεισόδια στο νησί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ