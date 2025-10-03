Πάρος: 40χρονος εντοπίστηκε νεκρός – Έφερε τραύματα από μαχαίρι

Ένας 40χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου, το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τραύματα από μαχαιριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εντόπισε ο εργοδότης του που τον αναζήτησε καθώς ο 40χρονος δεν πήγε στη δουλειά το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.

Ο 40χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, έφερε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του. Σύμφωνα με αναφορές, πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.

Παράλληλα, η σορός του 40χρονου θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

