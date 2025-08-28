Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος που είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα σε τουαλέτες γυναικών

Στη σύλληψη ενός 43χρονου που είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα σε τουαλέτες γυναικών στην Παλλήνη, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ο δράστης εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε, για κρυφή κάμερα με ενσωματωμένη μνήμη στις γυναικείες τουαλέτες εταιρείας στην Παλλήνη.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα των Αρχών στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστές και κάρτες μνήμης, τα οποία είχαν και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Έπειτα, ο 43χρονος βρέθηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Νίκαιας.

Οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν ήταν για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε ΑΤ της περιοχής αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.