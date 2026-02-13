ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι: 48χρονος έπαθε ανακοπή και πέθανε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Ελλανίκου

Παγκράτι: 48χρονος έπαθε ανακοπή και πέθανε ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
Φωτ. αρχείου Freepik
Τραγωδία σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν ένας άνδρας υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, επί της οδού Ελλανίκου στο Παγκράτι.

Ο 48χρονος ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, έπαθε ανακοπή και έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και του έγινε ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης.

Ωστόσο όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

