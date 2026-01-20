ΕΛΛΑΔΑ
Παγκράτι: Αλεπού έκοβε βόλτες στους δρόμους της περιοχής

Την αλεπού αντιλήφθηκαν κάτοικοι κατά τις μεσημβρινές ώρες

The LiFO team
Φωτ. Facebook/ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ My Pagrati
Έκπληκτοι ήταν οι κάτοικοι στο Παγκράτι, όταν αντίκρισαν μία αλεπού να κάνει βόλτα στους δρόμους της περιοχής.

Η αλεπού εθεάθη κατά τις μεσημβρινές ώρες στο Παγκράτι, με τους κατοίκους να φωτογραφίζουν το άγριο ζώο που πιθανότατα έψαχνε για τροφή.

Η εμφάνιση της αλεπούς στο Παγκράτι

Σύμφωνα με ανάρτηση σε ομάδα στο Facebook, το άγριο ζώο εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας στην οδό Άγρας, σε απόσταση αναπνοής από την πολυσύχναστη πλατεία Βαρνάβα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αλεπού στην περιοχή, παραμένει ωστόσο άγνωστο αν πρόκειται για το ίδιο ζώο, ή άλλο.

