Ωρωπός: Θύμα ξυλοδαρμού 30χρονος κομμωτής - Τον χτύπησαν με σφυριά

Θύμα άγριας επίθεσης -από ομάδα αγνώστων- έπεσε μέσα στην επιχείρησή του ένας 30χρονος στη Σκάλα Ωρωπού, με συνέπεια να χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι δράστες της επίθεσης στον Ωρωπό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μπήκαν γύρω στις 03:00 το μεσημέρι στην επιχείρηση του 30χρονου, και άρχισαν να τον χτυπούν με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα, με τον ιδιοκτήτη να τραυματίζεται σε κεφάλι και σώμα.

Το θύμα της επίθεσης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν και να ρίξει φως στα κίνητρά τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

