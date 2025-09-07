Ολική έκλειψη σελήνης σήμερα: Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο – Αναλυτικά οι ώρες

Η αποψινή ολική έκλειψη της Σελήνης (Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025) θα είναι ορατή από την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του έτους. Πρόκειται για την τελευταία ολική σεληνιακή έκλειψη της χρονιάς, γνωστή και ως «Αιματηρή Σελήνη» (Blood Moon).

Αναλυτικά οι ώρες για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τη σελίδα «Το διάστημα είναι πολύ κουλ» στο Facebook, το φαινόμενο θα εξελιχθεί ως εξής:

19:28: Έναρξη μερικής έκλειψης Σελήνης.

19:47: Ανατολή Σελήνης, η οποία θα εμφανιστεί «μισοφαγωμένη» χαμηλά στον ορίζοντα.

20:30: Έναρξη ολικής έκλειψης.

21:10: Μέγιστο φαινόμενο – η ιδανική στιγμή για να απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι».

21:52: Λήξη ολικής έκλειψης και σταδιακή ολοκλήρωση του φαινομένου.

23:30: Ολοκλήρωση του φαινομένου.

Στην Ελλάδα, η κορύφωση της έκλειψης αναμένεται γύρω στις 22:11 (ώρα Ελλάδας). Η διάρκεια της ολικής φάσης θα είναι περίπου 1 ώρα και 22 λεπτά.

Τι είναι το «Blood Moon»

Ο όρος Blood Moon αναφέρεται στην ολική έκλειψη της Σελήνης, όταν η Γη στέκεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να καλύπτει πλήρως το φεγγάρι. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη παίρνει μια κόκκινη ή χαλκώδη απόχρωση λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού»

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι γνωστή στις ΗΠΑ ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», επειδή συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού. Αν και η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα, φέτος αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδυάζεται με το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης.

Παγκόσμια ορατότητα

Η σημερινή έκλειψη θα είναι ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου:

Ολόκληρη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία.

Μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ανατολικής Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Δεν θα είναι ορατή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνολικά, περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει το φαινόμενο.

Συμβουλές για παρατήρηση

Βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τεχνητό φωτισμό.

Χρησιμοποιήστε κιάλια ή τηλεσκόπιο για καλύτερη θέαση.

Φορέστε ζεστά ρούχα, καθώς οι βραδιές του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι δροσερές.

Αν δεν μπορείτε να το δείτε από κοντά, αναζητήστε ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις από αστρονομικούς οργανισμούς.

Ο Αμερικανός μετεωρολόγος και αστρονόμος Τζο Ράο, σε άρθρο του στο Space.com, υπενθυμίζει ότι η συχνότητα των εκλείψεων διαφέρει: «Το πόσο συχνά θα εμφανιστεί εξαρτάται από το είδος της έκλειψης», σημειώνει. Οι περισκιακές εκλείψεις, όταν η Σελήνη περνά μέσα από την αχνή εξωτερική σκιά της Γης («περίσκια»), μπορεί να συμβούν δύο ή και περισσότερες φορές τον χρόνο, αλλά συχνά περνούν απαρατήρητες λόγω χαμηλής έντασης.