Ο Ρουβίκωνας ήθελε να επιτεθεί στα γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές και χτύπησε λάθος εταιρεία

Επίθεση αλλά με λάθος τελικό στόχο πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) μέλη του Ρουβίκωνα.

Στόχος του Ρουβίκωνα ήταν τα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα όπου πέντε εργάτριες σκοτώθηκαν λόγω διαρροής προπανίου.

Ωστόσο, η επίθεση του Ρουβίκωνα έγινε σε εταιρεία με φυτοχώματα.

Όπως φαίνεται, τα μέλη του Ρουβίκωνα που χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα αιχμηρά κάγκελα της περίφραξης, έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρείας που βρίσκονται μπροστά από εκείνα της Βιολάντα.

Και σε ανακοίνωσή του, ο Ρουβίκωνας επισημαίνει πως «εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα για τη Βιολάντα και τη λάθος εταιρεία:

«Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.

Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Ρουβίκωνας»

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την επίθεση του Ρουβίκωνα

«Δεν έχουμε καμία σχέση. Μας μπερδεύουν με τη Βιολάντα γιατί συνορεύει. Και προχθές μας έβαψαν τον τοίχο. Μικρή η ζημιά, το φτιάξαμε μόνοι μας αλλά σήμερα έσπασαν την τζαμαρία και μας έκαναν ζημιά χωρίς να φταίμε. Έτυχε να είμαστε γειτόνοι» απαντά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για την επίθεση του Ρουβίκωνα.

