Έκρηξη στη Βιολάντα: Πότε θα αρχίσουν οι έρευνες μετά τη διαρροή προπανίου

Από αύριο, Δευτέρα, με βασική προϋπόθεση όπως αναφέρει η ΕΡΤ να έχει σβήσει πλήρως η φωτιά, αναμένεται να αρχίσουν ξανά οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», λόγω της εκτεταμένης διαρροής προπανίου.

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν εκ νέου όταν σβήσει πλήρως η φωτιά και ακολούθως θα γίνει εκσκαφή σε ένα μήκος περίπου 25 μέτρων πίσω από το εργοστάσιο, ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι σωλήνες.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι για μεγάλο διάστημα ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο χωρίς να εισακουστούν με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Βιολάντα: Κατασχέθηκαν φάκελοι από Περιφέρεια, Δήμο, Πολεοδομία και Πυροσβεστική

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας δείχνουν σωρεία παραλείψεων και παραβάσεων για την έκρηξη, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας κατασχέθηκαν οι φάκελοι από την Περιφέρεια,τον Δήμο, την Πολεοδομία και από την Πυροσβεστική, για να διαπιστωθεί αν τελικά η αδειοδότηση έγινε όπως πρέπει, αν πληρούσε τις προϋποθέσεις και για τη λειτουργία του εργοστασίου αλλά και για τις εγκαταστάσεις και αν υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών.

Οι κατηγορίες στους υπεύθυνους του «Βιολάντα»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, τόνισε η ποινική μεταχείρηση των υπεύθυνων του εργαστασίου θα κριθεί από το πόσο είχαν προβλέψει το δυστύχημα.

Όπως εξήγησε, η δίωξη θα είναι κακουργηματική με ενδεχόμενο δόλο εάν οι υπεύθυνοι αγνόησαν τον κίνδυνο από την έντονη οσμή.

Ο πρ. διεθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας, επανέλαβε ότι το προπάνιο έχει την ιδιότητα όταν γίνεται εξόρυξη να είναι άοσμο και μπορεί να δυεισδύσει από οπουδήποτε βρει χώρο.

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι το προπάνιο σε αυτήν την περίπτωση δεν γινόταν αντιπληπτό επειδή η εγκατάσταση των σωληνώσεων ήταν κάτω από το έδαφος. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η οσμή σημαίνει ότι το έδαφος είχε πλέον υπερκορεστεί .

Το προπάνιο βρήκε διαφυγή και λίμνασε στο δάπεδο του υπογείου. Πρόκειται για πολύ εύφλεκτο αέριο καθώς αρκεί ελάχιστη ποσότητα για να γίνει έκρηξη και σε αυτήν την περίπτωση ήταν τεράστια η συγκέντρωση για το λόγο αυτό σταμάτησαν οι έρευνες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ