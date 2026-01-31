Έκρηξη στη Βιολάντα: «Διακινούνται με ελαφρότητα φήμες» - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία «Βιολάντα» εξέδωσε ανακοίνωση για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα.

Λίγες ημέρες μετά την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, η εταιρεία μέσω της ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

Παράλληλα, ζητά επίσης να αποφευχθούν φήμες και αβάσιμες ερμηνείες, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι επίσημες εκθέσεις και να παραδοθούν τα σχετικά πορίσματα.

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, τονίζει πως προέχει η ευθύνη, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν.

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση.

«Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες. Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια», καταλήγει.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σε δύο βασικούς άξονες κινείται η εισαγγελική έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, και πιο συγκεκριμένα στο τεχνικό σκέλος της έκρηξης και στις ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών ως προς τις άδειες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της μονάδας.

Με εντολή εισαγγελέα έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση, ενώ την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κρίσιμα ευρήματα από αυτοψίες, αλλά και υπηρεσιακά έγγραφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι ειδικοί εντόπισαν διαρροή προπανίου στο δίκτυο σωληνώσεων. Ακολούθησε τομή και εκσκαφή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου αποκαλύφθηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του υπεδάφους. Οι εργασίες διεκόπησαν άμεσα λόγω κινδύνου νέας έκρηξης.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η διαρροή ήταν πολύμηνη. Ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, το οποίο φέρεται να μετακινήθηκε μέσω του εδάφους σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και να εγκλωβίστηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Σε φωτογραφικό ντοκουμέντο από το υπόγειο, διακρίνονται τέσσερις οπές από τις οποίες το αέριο διείσδυσε και συσσωρεύτηκε.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το χειροκίνητο μηχάνημα ανίχνευσης κατέγραψε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα, με το προπάνιο να έχει διοχετευτεί πιθανότατα μέσω των ομβρίων υδάτων.