Ο παραδοσιακός ρουκετοπόλεμος στη Χίο μέσα από 10 εικόνες

Και φέτος πραγματοποιήθηκε ο παραδοσιακός ρουκετοπόλεμος στη Χίο.

Στο νησί, το περίφημο έθιμο του ρουκετοπόλεμου συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα, παρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις.

Οι δύο ενορίες, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής, ανταλλάσσουν αυτοσχέδιες ρουκέτες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στον νυχτερινό ουρανό.

Πρόκειται για ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στο νησί, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών που ταξιδεύουν αποκλειστικά για να το παρακολουθήσουν.

Πάντως, νωρίτερα οι τοπικές Αρχές εξέπεμψαν μήνυμα, μετά από σύσκεψη στο δημαρχείο, το οποίο ήταν σαφές: Απαιτείται σύνεση στη χρήση των ρουκετών και αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά τις 21:00 χθες το βράδυ ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμαστικές ρίψεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με τις τελικές βολές την στιγμή του «Χριστός Ανέστη».

Τι είναι ο ρουκετοπόλεμος στη Χίο και πώς ξεκίνησε

Ο ρουκετοπόλεμος είναι τοπική παραδοσιακή εκδήλωση, η οποία διεξάγεται κάθε Πάσχα στην κωμόπολη Βροντάδος στη Χίο. Είναι μια ελληνική παραλλαγή της ρίψης πυροτεχνημάτων στα μεσάνυχτα πριν την Κυριακή του Πάσχα.

Δύο αντίπαλες ενορίες στην πόλη ξεκινούν ρουκετοπόλεμο πετώντας δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες, με στόχο η μία να χτυπήσει το καμπαναριό της εκκλησίας από την άλλη πλευρά. Οι ρουκέτες είναι ξύλινα ραβδιά γεμισμένα με μείγμα που περιλαμβάνει πυρίτιδα.

Οι δύο αντίπαλες ενορίες είναι οι εκκλησίες Αγίου Μάρκου και Παναγίας Ερυθιανής. Έχουν χτιστεί στις άκρες δύο λόφων, περίπου 400 μέτρα μακριά η μία από την άλλη. Τα άμεσα χτυπήματα για κάθε καμπαναριό υποτίθεται ότι υπολογίζονται για να καθοριστεί ο νικητής την επόμενη μέρα, αλλά κάθε ενορία πάντα υποστηρίζει ότι κέρδισε.

Το αποτέλεσμα από αυτή τη φαινομενική διαφωνία είναι ότι και οι δύο κοινότητες συμφωνούν να διευθετήσουν το σκορ του επόμενου έτους και έτσι η αντιπαλότητα διαιωνίζεται. Τα κτίρια των εκκλησιών και τα γύρω κτίρια πρέπει να προστατευτούν με φύλλα μετάλλων και πλέγμα για την περίσταση.

Την Κυριακή του Πάσχα οι αντίπαλες ομάδες μετράνε τις ρουκέτες που βρήκαν το στόχο τους και βγάζουν νικητή.

Αρκετοί είναι κατά του εθίμου, αλλά αποτελεί μια σημαντική πηγή τουριστικού εισοδήματος για την περιοχή.

Η προέλευση αυτού του γεγονότος είναι ασαφής, αλλά η τοπική παράδοση θεωρεί ότι ξεκίνησε να διεξάγεται στην Οθωμανική εποχή. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, παλαιότερα οι ρίψεις γίνονταν με πραγματικά κανόνια, αλλά οι οθωμανικές αρχές απαγόρευσαν τη χρήση τους το 1889.

Ο ρουκετοπόλεμος ακυρώθηκε για το 2016, λόγω καταγγελιών από τους ντόπιους για υλικές ζημιές, αλλά επανήλθε το 2017, με περιορισμούς σχετικά στη διάρκεια του γεγονότος και τις ρουκέτες που θα ριχθούν.

