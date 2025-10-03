Ο Βασίλης Μπισμπίκης απολογήθηκε με γλυκά στους κατοίκους για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης «ζήτησε συγγνώμη» λέει κάτοικος που υπέστη ζημιά στο γκαράζ της, από το τροχαίο που προκάλεσε προ ολίγων ημερών ο ηθοποιός στη Φιλοθέη.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα και κατηγορήθηκε, ότι εγκατέλειψε το σημείο, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνήθηκε.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, κάτοικος της περιοχής όπου σημειώθηκε το τροχαίο, ανέφερε, ότι ο ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη από όσους επηρέασε το τροχαίο και δεσμεύθηκε, πως εάν η ασφαλιστική δεν «καλύψει» τα έξοδα για την αποκατάσταση της ζημιάς, θα αναλάβει ο ίδιος να πληρώσει.

«Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια;», αναφέρει κάτοικος της περιοχής, όπου σημειώθηκε το τροχαίο. «Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη. Μια χαρά ήταν. Τι να μας πει; Εντάξει, καλά ήταν. Θα προχωρήσει στη δίκη, τι να πούμε άλλο πια; Το εξαντλήσαμε το θέμα. Όλα τελείωσαν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ζήτησε συγγνώμη, κακώς συνέβη έτσι που συνέβη, αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί δεν θα είχε δοθεί τέτοια έκταση, θα είχε τελειώσει. Θα αποκαταστήσει τη ζημιά. Αυτό επιθυμούμε, να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά εδώ και τελείωσε η ιστορία, αυτό ήταν».

Στις ίδιες δηλώσεις, η κάτοικος εξήγησε, πως η ασφαλιστική θα καλύψει τα έξοδα για την αποκατάσταση και πως σε διαφορετική περίπτωση, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεσμεύτηκε πως θα αναλάβει ο ίδιο τα έξοδα.

«Ήρθε σπίτι μου, δεν μπορούσα μέσα στο σπίτι μου να βρίσω τον άνθρωπο ή να του… τι να κάνουμε. Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα. Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε», εξήγησε.